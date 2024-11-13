В Подмосковье вынесли приговор членам группировки, которые похищали людей и вымогали деньги

В Подмосковье вынесли приговор шестерым мужчинам, которые в составе организованной группы похищали людей и вымогали у них деньги. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, летом 2018 года злоумышленники несколько раз вымогали деньги и недвижимость у предпринимателя и его отца, используя огнестрельное оружие. Также они не раз похищали мужчин и заставляли писать расписки о якобы занятых деньгах.

В 2019-м члены группировки напали на жителя Ногинска, которому были должны семь миллионов рублей. Применив к потерпевшему насилие, они заставили его письменно отказаться от имущественных требований.

Мужчин приговорили к длительным срокам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.