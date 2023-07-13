В Подмосковье вынесли приговор членам преступного сообщества за незаконный оборот 22 кг наркотиков
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В Подмосковье вынесли приговор членам преступного сообщества за незаконный оборот двадцати двух килограммов наркотиков. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
По данным ведомства, в состав сообщества входили четырнадцать человек. Злоумышленники планировали сбыть на территории России запрещенные вещества в крупном и особо крупном размерах.
В 2019 году деятельность сообщества пресекли. Тогда из незаконного оборота было изъято более двадцати двух килограммов синтетических наркотиков.
Суд приговорил членов сообщества к тюремным срокам от семи до пятнадцати лет. Отбывать наказание злоумышленники будут в колониях общего, строгого и особого режимов.