В Подмосковье вынесли приговор двоим мужчинам, совершившим двойное убийство 19 лет назад
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В Подмосковье был вынесен приговор двоим мужчинам, которые убили инкассатора и сотрудника милиции 19 лет назад. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по области.
Преступление было совершено в мае 2005 года в поселке Трудовая под Мытищами. В утренние часы трое мужчин приехали к местному продовольственному магазину, чтобы ограбить инкассаторскую машину.
Когда автомобиль подъехал, один из мужчин несколько раз выстрелил в водителя. В это время его сообщник застрелил милиционера, который сопровождал машину. Потерпевшие скончались на месте. Злоумышленники похитили свыше восьмисот тысяч рублей и скрылись.
В результате двоих мужчин приговорили к двадцати двум и двадцати трем годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении третьего соучастника выделили в отдельное производство.