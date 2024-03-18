В Подмосковье вынесли приговор двоим организаторам нарколаборатории в Рузе. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, Давид Асланов и Денис Родин вместе с соучастниками организовали в Рузе лабораторию по производству мефедрона с целью последующего сбыта.

Деятельность злоумышленников пресекли летом 2022 года. Тогда из оборота было изъято порядка четырнадцати килограммов наркотиков.

Асланов был приговорен к восемнадцати годам лишения свободы, Родин — к шестнадцати. Отбывать срок оба будут в исправительной колонии строгого режима.