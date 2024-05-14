В Подмосковье вынесли приговор мужчине, который зарезал знакомого, чтобы скрыть мошенничество

В Подмосковье вынесли обвинительный приговор мужчине, который убил своего знакомого, чтобы скрыть мошенничество на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Ранее мужчина заверил своего знакомого в том, что поможет ему получить паспорт гражданина РФ. За оказание услуги он взял у приятеля пятьсот тысяч рублей, однако исполнять обещание не планировал.

Обманутый товарищ несколько раз потребовал вернуть ему деньги, однако подсудимый отказывался. В 2022 году в Лобне злоумышленник убил знакомого, чтобы скрыть мошенничество. Получив более двадцати ножевых ранений, потерпевший скончался на месте. После этого подсудимый вывез тело в лес и засыпал его снегом.

Мужчину приговорили к четырнадцати годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, его оштрафовали на сорок тысяч рублей.