В Подмосковье вынесли приговор троим мужчинам, которые похитили и избивали знакомого, вымогая деньги

В Подмосковье вынесли приговор троим мужчинам, которые похитили и избивали своего знакомого, чтобы получить якобы имеющийся долг. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Один из злоумышленников заманил в квартиру в ЖК «Бутово Парк» в Ленинском округе знакомого. Там вместе с соучастниками он избил мужчину. Затем потерпевшего посадили в автомобиль и отвезли в частный дом в деревне Потапово в Подольске.

В доме мужчину связали, приковали железной цепью и продолжили избивать. При этом злоумышленники включали звуки бензопилы и перезаряда оружия. Все это время у потерпевшего требовали вернуть им якобы имеющийся долг в размере полутора миллионов рублей.

После этого подсудимые отобрали у мужчины телефон, часы и чемодан с футбольной атрибутикой более чем на 120 тысяч рублей — якобы в счет погашения долга.

Впоследствии похищенного отпустили под предлогом передачи им денег. Тот обратился за медицинской помощью, а затем в полицию, сообщили в ГСУ СКР по региону.

Мужчин приговорили к семи, восьми и девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.