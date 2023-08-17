В Подмосковье вынесли приговор участникам преступной группы, обманувшим 445 дольщиков

В Подмосковье вынесли приговор четверым участникам преступной группы, обманувшим 445 дольщиков. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по региону.

По данным ведомства, в период с 2007-го по 2014 год злоумышленники обманным путем похитили у 445 граждан более 535 миллионов рублей под предлогом инвестирования в строительство жилой недвижимости в столичном регионе. Все здания строились с нарушениями законодательства и без необходимых документов. В результате их признали самовольными постройками и решили снести.

После этого участники группы легализовали похищенные средства, купив на них участки земли. Двое из них впоследствии организовали на участках дачное некоммерческое партнерство. При этом они похищали и растрачивали членские взносы участников партнерства. От этих действий пострадали еще 45 человек.

В ходе расследования в одном производстве были соединены 25 уголовных дел. Общий объем уголовного дела составил 400 томов.

Злоумышленников приговорили к тюремным срокам от 10 до 13 лет. Отбывать сроки они будут в колониях общего и строгого режимов.