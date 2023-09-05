В Подмосковье вынесли приговор участникам заказного убийства, совершенного в 2007 году

В Подмосковье вынесли приговор участникам заказного убийства, которое было совершено в 2007 году в Солнечногорске. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по региону.

По данным ведомства, весной 2007 года один из подсудимых решил убить знакомого из-за личной неприязни. Для этого он нашел исполнителя – другого знакомого. За совершение убийства злоумышленник пообещал исполнителю аннулировать его долг в размере полутора миллионов рублей.

Помимо этого, подсудимый нашел для исполнителя человека, который научил его пользоваться огнестрельным оружием, а также человека для идентификации жертвы.

Летом того же года исполнитель приехал в поселок Андреевка, где проживал потерпевший, и выстрелил в него как минимум пять раз, целясь в голову и туловище. Затем он оставил орудие преступления соучастникам и скрылся.

О причастности исполнителя к убийству стало известно, когда он уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Мужчина рассказал обо всех обстоятельствах преступления и назвал организатора. Его задержали в феврале прошлого года в Зеленограде. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.