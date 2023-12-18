В Подмосковье взяли на контроль более 2,3 тысячи учреждений, где пройдут детские новогодние праздники

Специалисты регионального управления МЧС взяли на контроль объекты, которые задействованы в проведении новогодних мероприятий. Это более 2,3 тысячи учреждений, где будут проходить детские праздники.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время на объектах проходят выездные проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Руководителям учреждений необходимо проверить работу систем противопожарной защиты, а также обеспечить возможность эвакуации в случае возможного возгорания. Кроме того, подъездные пути к зданиям должны быть очищены от снега и льда для доступа спецтехники.

Помимо этого, важно исключить возможность падения новогодних елей, которые украшены электрогирляндами и находятся в помещениях.

Во всех учреждениях будут дежурить инспекторы, добавили в ведомстве.