В Подмосковье взорвалась иномарка

По предварительным данным, взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в машину, принадлежащую россиянину, связанному с силовыми или военными ведомствами.

Владелец транспортного средства не пострадал, на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Проводится расследование.

Это уже не первый случай, связанный с подрывом автомобилей граждан, связанных с силовыми или военными структурами. В апреле 2025 года при взрыве транспортного средства в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба РФ Ярослав Москалик.

В декабре 2024 года в Москве в результате теракта у подъезда жилого дома погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Бомба была прикреплена к электрическому самокату, оставленному у подъезда.

Ранее сообщалось, что силовики задержали подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева.