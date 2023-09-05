В Подмосковье задержали банду лжегазовщиков, которые обманывали пенсионеров

В Подмосковье задержали банду злоумышленников, которые под видом работников газовой службы обманывали пенсионеров. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В течение года десять мошенников ходили по квартирам и убеждали жителей в том, что их газовое оборудование износилось и нуждается в срочной замене. Злоумышленники использовали специально настроенный газоанализатор, чтобы зафиксировать якобы существующую неисправность приборов.

В результате жители соглашались заменить оборудование. Стоимость работ мошенников составляла от девяти до двадцати тысяч рублей. В большинстве случаев жертвами мошенничества становились одинокие пенсионеры.

На злоумышленников завели уголовное дело. Их задержали на территориях трех округов Подмосковья. Оказалось, что это жители области в возрасте от двадцати двух до пятидесяти лет. У пятерых уже имелась судимость. Во время обысков у мошенников нашли форму и поддельные удостоверения сотрудников газовой службы.

Троих злоумышленников арестовали. Остальные находятся под домашним арестом.