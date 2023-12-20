В Подмосковье задержали четверых мужчин за попытку сбыть свыше ста килограммов наркотиков

На территории Московской области задержали трех россиян и одного иностранца. Мужчины подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Задержание стало возможным благодаря бдительным местными жителям, которые рассказали полицейским, что в лесу недалеко от деревни Тимоново неизвестные оборудовали тайники, сообщила начальник Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Правоохранители установили за местностью скрытое наблюдение. Подозреваемые были задержаны в течение недели при попытках забрать содержимое тайников. В зарытых в землю мешках находились свертки с производными эфедрона и метилэфедрона общей массой свыше ста килограммов.

На допросе задержанные рассказали, что нашли в Сети работу курьерами. Они должны были забрать в лесу наркотики, расфасовать их на мелкие партии и сделать тайники в указанных анонимным куратором местах.

Подозреваемых заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские устанавливают всех соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что в Домодедово по подозрению в попытке сбыта наркотиков задержали 37-летнюю местную жительницу.