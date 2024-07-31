В Подмосковье задержали двоих иностранцев, которые похитили знакомую и вымогали у нее деньги

В Подмосковье задержали двоих иностранцев, которые похитили свою 33-летнюю знакомую и вымогали у нее крупную сумму денег. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Преступление было совершено 28 июля в Королеве. Мужчины 1986 и 1997 годов рождения, находясь в отеле «Новые Горки», избили знакомую, посадили ее в машину и начали требовать семьсот тысяч рублей, которые она якобы украла.

После этого женщину вывезли в Красногорск. Там ее пересадили в другой автомобиль и выехали в другой регион. По дороге в Кашире машину остановили сотрудники полиции, которым потерпевшая успела сообщить о похищении. В результате злоумышленников задержали.