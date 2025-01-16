В Подмосковье задержали двоих мужчин, которые зарезали местного жителя и скинули тело в реку

В Подмосковье задержали двоих мужчин, которые зарезали местного жителя, а также пытались убить второго. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону.

Преступления были совершены 14 января в деревне Воря-Богородское в Щелково. Мужчины 1993 и 1998 годов рождения, будучи пьяными, находились в бытовом помещении вместе с потерпевшими.

Во время посиделок злоумышленники напали на потерпевших и нанесли им множественные удары ножом. В результате один скончался на месте. Фигуранты вывезли его тело и сбросили в реку Воря. Второй потерпевший выжил и сейчас проходит лечение.

На нападавших завели уголовное дело. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.