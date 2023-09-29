В Подмосковье задержали двух мужчин, причастных к убийству 26-летней давности

В Московской области задержали двух мужчин, которые обвиняются в убийстве женщины на востоке столицы. Преступление произошло двадцать шесть лет назад.

Летом 1997 года трое мужчин надругались над ранее незнакомой девушкой на чердаке жилого дома на улице Плющева в Москве. После этого они нанесли ей колото-резанные ранения груди, живота и шеи. Потерпевшая скончалась на месте, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

Следователи и криминалисты тщательно проверили собранные доказательства и повторно провели генетическую экспертизу. Благодаря этому удалось установить причастных к преступлению. Уточняется, что двое мужчин 1978 и 1979 годов полностью признали свою вину. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы получила шесть лет колонии общего режима за убийство мужчины в подмосковном Одинцово.