В Подмосковье задержали иностранца, похитившего у знакомого валюту на три миллиона рублей

В Подмосковье задержали иностранного гражданина, который похитил у своего знакомого валюту на три миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, мужчина в возрасте 55 лет ехал со знакомым на машине в Москву. По дороге они остановились на заправке, чтобы передохнуть. Когда приятель заснул, подозреваемый достал из его сумки деньги и скрылся.

Потерпевший, проснувшись, попытался дозвониться до знакомого, но телефон мужчины был отключен. Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы.

Похитителя задержали в одном из поселков Подмосковья. Похищенные деньги изъяли, они будут возвращены владельцу. На злоумышленника завели уголовное дело о краже, сейчас он под стражей.