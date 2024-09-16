В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 1,3 млн рублей

В Щелково был задержан курьер мошенников, которые обманули пенсионерку на 1,3 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Жертвой мошенничества стала местная жительница в возрасте 77 лет. Женщине позвонил некий мужчина, который представился сотрудником органов безопасности. Он заявил, что в отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело за перевод денежных средств ВСУ. Злоумышленник заверил пенсионерку в том, что для прекращения расследования необходимо передать его агенту 700 тысяч рублей.

После этого жительнице позвонили еще два человека, которые под видом банковских работников выманили еще 600 тысяч рублей. Деньги потерпевшая передала курьеру.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Вскоре был задержан мужчина, который исполнял роль курьера. Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 25 лет. Его арестовали.