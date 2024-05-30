В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников, забравшего у пенсионерки 1,5 млн рублей
Фото: [t.me/IrinaVolk_MVD]
Подмосковные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, который забрал у пенсионерки порядка полутора миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Жительнице Раменского поступил телефонный звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником Росфинмониторинга. Злоумышленница убедила пожилую женщину, что ее персональные данные и доступ к счету получили мошенники.
Пенсионерке сказали, что для сохранения средств нужно их обналичить и передать курьеру, чтобы он зачислил их на «защищенный счет». Женщина выполнила все требования. На следующий день она пошла в банк, чтобы получить справку с подтверждением, что деньги находятся на безопасном счете, но работники финансового учреждения объяснили, что она стала жертвой обмана.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Серпухове задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков.