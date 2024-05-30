В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников, забравшего у пенсионерки 1,5 млн рублей

Жительнице Раменского поступил телефонный звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником Росфинмониторинга. Злоумышленница убедила пожилую женщину, что ее персональные данные и доступ к счету получили мошенники.

Пенсионерке сказали, что для сохранения средств нужно их обналичить и передать курьеру, чтобы он зачислил их на «защищенный счет». Женщина выполнила все требования. На следующий день она пошла в банк, чтобы получить справку с подтверждением, что деньги находятся на безопасном счете, но работники финансового учреждения объяснили, что она стала жертвой обмана.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Серпухове задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков.