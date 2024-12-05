В Подмосковье задержали мужчин, которые в 2005 году битами забили насмерть троих человек в Истре

В Подмосковье задержали подозреваемых в тройном убийстве, которое было совершено в 2005 году в поселке Снегири под Истрой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сентябре 2005 года несколько мужчин с битами проникли в частный дом. На первом этаже они увидели хозяйку и ударили ее битой. После этого они забили насмерть мужа и отца потерпевшей, похитили ювелирные изделия и скрылись.

От полученных травм мужчины скончались на месте, женщина — позднее в больнице.

Четверых злоумышленников задержали спустя 19 лет. Им предъявили обвинение. Продолжаются поиски остальных участников нападения.