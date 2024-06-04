В Подмосковье арестовали 17-летнего юношу, напавшего с мачете на двоих человек

Семнадцатилетнему юноше из Балашихи предъявили обвинение в покушении на убийство двух человек, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Молодого человека заключили под стражу.

В минувшее воскресенье несовершеннолетний напал с мачете на 18-летненюю девушку и 25-летнего мужчину. Они получили резаные раны. Однако умысел подростка был направлен на убийство, но он не смог осуществить его до конца.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли нож, истребовали медицинские документы пострадавших. Обвиняемый в ходе допроса признал свою вину. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предъявили обвинение местной жительнице, которая зарезала возлюбленного.