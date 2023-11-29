В Подмосковье задержали мужчину, который похитил 37 тонн картофеля

В Подмосковье задержали мужчину, который похитил в Дмитрове 37 тонн картофеля. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

В полицию обратилась представительница местной компании, которая сообщила, что в деревне Насадкино мошенническим путем был похищен картофель более чем на 400 тысяч рублей.

Похитителя задержали. Им оказался уроженец одной из республик Закавказья в возрасте 32 лет. Выяснилось, что он давно сотрудничал с организацией, обычно оплачивая товар при получении. При заключении последней сделки он заверил, что внесет оплату позже. В результате злоумышленник вывез 37 тонн картофеля и продал его.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.