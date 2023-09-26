В Подмосковье задержали мужчину, который похитил у пенсионерки полмиллиона рублей

В Подмосковье задержали мужчину, который обманом выманил у жительницы Павловского Посада полмиллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратилась женщина в возрасте 83 лет, которая рассказала о мошенничестве. Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка попала в аварию. Злоумышленники заявили, что для решения вопроса требуются деньги, которые нужно передать курьеру. Отдав указанную сумму приехавшему мужчине, пенсионерка поняла, что ее обманули.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался житель Ростовской области в возрасте 27 лет, уже судимый. Выяснилось, что он причастен к совершению аналогичных преступлений в Шатуре.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Полиция устанавливает его соучастников.