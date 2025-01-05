В Подмосковье задержали мужчину, который похитил железнодорожные рельсы
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В Подмосковье был задержан мужчина, который похитил железнодорожные рельсы, передает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону. Инцидент произошел в Коломне.
Сотрудники ведомства проезжали по Пирочинскому шоссе и заметили мужчину, который лопатой выкапывал рельсы, а затем загружал их в автомобиль.
Когда правоохранители потребовали объяснений, мужчина не смог ответить. Впоследствии выяснилось, что похищенные рельсы он продавал.
Мужчину задержали. Им оказался местный житель в возрасте 44 лет. Злоумышленник уже был судим. Было установлено, что за день до задержания он сдал в пункт приема металла рельсы на семь тысяч рублей.