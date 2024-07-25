Задержан житель Подмосковья, избивший приятелей бейсбольной битой

Подмосковные росгвардейцы задержали по горячим следам мужчину, который подозревается в избиении своих знакомых, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Люберцах. Сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о драке во дворе жилого дома на улице Космонавтов.

Выяснилось, что компания людей распивала на улице спиртные напитки. Между приятелями случился конфликт. В ходе потасовки один из мужчин достал бейсбольную биту, напал на оппонентов и попытался скрыться.

В результате пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали вора-рецидивиста, находящегося в федеральном розыске.