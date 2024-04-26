Нетрезвый мужчина избил врача и устроил погром в подмосковной стоматологии

Подмосковные росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину, который устроил дебош в одной из стоматологических клиник Электростали, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранителей вызвал сотрудник медучреждения. Он рассказал, что отказал мужчине в приеме, поскольку тот находился в нетрезвом состоянии. После этого злоумышленник разбил витрину с лекарственными препаратами и избил врача.

Мужчину задержали и доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали мужчину, который пытался ограбить больницу в Ступино.