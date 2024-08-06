В Подмосковье задержали мужчину, который угрожал убийством бывшей возлюбленной

Ранее СМИ сообщали, что мужчина угрожает убийством бывшей возлюбленной. Женщина рассказала журналистам, что боится выходить из дома и водить сына в школу. Она также добавила, что ее бывший сожитель является биологическим отцом ребенка, но несколько лет он не интересовался жизнью мальчика, а теперь хочет его выкрасть.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.