В Подмосковье задержали мужчину, который угрожал убийством бывшей возлюбленной

Безопасность
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Подмосковные полицейские задержали 36-летнего жителя Иваново, который подозревается в угрозе убийством, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина угрожает убийством бывшей возлюбленной. Женщина рассказала журналистам, что боится выходить из дома и водить сына в школу. Она также добавила, что ее бывший сожитель является биологическим отцом ребенка, но несколько лет он не интересовался жизнью мальчика, а теперь хочет его выкрасть.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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