В Подмосковье задержали мужчину, который угрожал убийством бывшей возлюбленной
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Подмосковные полицейские задержали 36-летнего жителя Иваново, который подозревается в угрозе убийством, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее СМИ сообщали, что мужчина угрожает убийством бывшей возлюбленной. Женщина рассказала журналистам, что боится выходить из дома и водить сына в школу. Она также добавила, что ее бывший сожитель является биологическим отцом ребенка, но несколько лет он не интересовался жизнью мальчика, а теперь хочет его выкрасть.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.