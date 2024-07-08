В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на купавшуюся в реке школьницу

В Балашихе задержали мужчину 1989 года рождения, который подозревается в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

Преступление произошло в конце июня на реке Пехорка, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, подозреваемый удерживал потерпевшую на удаленности от береговой зоны и схватил за интимные части тела.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. С подозреваемым работают следователи.