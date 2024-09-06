В Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу на дороге

В регионе задержали мужчину, который начал стрелять во время дорожного конфликта в Наро-Фоминске, передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на семьдесят первом километре Киевского шоссе, когда между двумя водителями вспыхнула ссора. В ходе разборок один из мужчин начал стрелять в оппонента.

В результате второй участник конфликта получил травмы. Мужчину доставили в медучреждение, где ему была оказана вся необходимая помощь.

Стрелка задержали. Им оказался уроженец Калуги 1984 года рождения. У нарушителя изъяли травматический пистолет.