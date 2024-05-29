В Подмосковье задержали мужчину за мошенничество со строительством на 2,3 млн рублей

В Подмосковье был задержан мужчина, совершивший мошенничество со строительством на 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась жительница Одинцово в возрасте 35 лет. Женщина рассказала, что подписала договор с мужчиной, который представился сотрудником строительной фирмы, на возведение бани. После подписания договора мужчина несколько раз под разными предлогами получил от потерпевшей дополнительные денежные средства, а затем перестал выходить на связь.

Злоумышленника задержали, он во всем сознался. На мужчину завели уголовное дело, сейчас он под подпиской о невыезде.