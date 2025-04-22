В Кабардино-Балкарии подростки попали в больницу после драки с ножом

В городе Прохладный в Кабардино-Балкарии произошел инцидент с поножовщиной между подростками, в результате которого один из участников драки попал в реанимацию, сообщил SHOT.

По информации источника, конфликт возник из-за регулярных приставаний 14-летнего ученика местной школы к однокласснице. Девочка решила обратиться за помощью к своему 17-летнему брату, чтобы тот разобрался с обидчиком.

На следующий день после уроков брат школьницы пришел в учебное заведение, чтобы «разобраться» с назойливым одноклассником сестры. Во время разговора между молодыми людьми произошла ссора. Брат девочки ударил подростка кастетом по голове, после чего тот достал нож и ударил оппонента им в грудь.

Конфликтующих попытались разнять другие школьники и учителя. Во время этой перепалки брат девочки сумел вырвать нож у ее одноклассника, после чего дважды ударил его в ногу.

Двое участников драки были доставлены в медицинское учреждение. Школьник получил ножевые ранения ноги и травму затылка, а брат одноклассницы оказался в реанимации с проникающим ранением груди. По информации местных властей, ни один из участников инцидента не состоял на учете в ПДН.

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