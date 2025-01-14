В Подмосковье задержали нелегального мигранта, который устроил опасную езду на тракторе

В Подмосковье задержали мужчину, который управлял трактором без документов и не остановился по требованию полиции. Об этом в своих соцсетях рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители находились на патрулировании в Красногорске, когда заметили трактор на улице Липовой Рощи. Техника мешала дорожному движению.

Полиция подала сигнал остановиться, однако водитель трактора проигнорировал требование, съехал на тротуар и продолжил движение по придомовой территории. Через некоторое время мужчина покинул трактор и скрылся.

Нарушителя установили и задержали. Им оказался уроженец ближнего зарубежья, который находился в России нелегально. Мужчина рассказал, что сел за руль трактора по просьбе знакомого — тракториста одной из местных УК.

На иностранца завели административное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У мужчины нашли водительские права с признаками подделки.