В Подмосковье задержали нетрезвого мужчину, который шел по улице и размахивал ножом

В Серпухове задержали 35-летнего местного жителя, который шел по улице с ножом в руках. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Во время патрулирования росгвардейцы обратили внимание на подозрительного мужчину, который неуверенно шел и размахивал мачете. Выяснилось, что гражданин был пьян. Он не смог объяснить причины своего поведения.

По факту случившегося начата проверка. Жителя Серпухова доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который прострелил ноги своему соседу.