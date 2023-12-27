В Подмосковье задержали пенсионера, убившего пожилую москвичку

В Подмосковье задержали мужчину, который подозревается в убийстве 70-летней жительницы столицы. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, двадцать третьего декабря пенсионерка на электричке поехала в Каширу, где у нее находилась дача. Через несколько часов она позвонила своей дочери и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина.

По подозрению в совершении убийства женщины задержали жителя деревни Топканово в возрасте семидесяти двух лет. Мужчина в прошлом году освободился из мест лишения свободы.

В ГСУ СКР по регионе отметили, что в ходе звонка дочери пенсионерка успела сообщить, что злоумышленник несколько раз ударил ее по голове и затащил в автомобиль. После этого телефон потерпевшей отключился. В ходе расследования был установлен маршрут женщины от железнодорожной станции до дачного дома. Также сопоставили передвижение машин и проверили каждого собственника авто. В результате в поле зрения сотрудников попал пенсионер из Топканово, проживающий возле станции. В ходе осмотра его автомобиля были найдены следы крови. Помимо этого, генотип мужчины был установлен на вещах пенсионерки — они были найдены в мусорном баке в соседнем населенном пункте. Сейчас ведутся поиски тела женщины.