В Подмосковье задержали подростка, который избил молодого человека в Шатуре
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Подмосковье задержали подростка 2009 года рождения, который избил 19-летнего юношу в Шатуре. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Сотрудники полиции выявили в сети видеоролик, на котором несовершеннолетний избивает молодого человека. Выяснилось, что инцидент произошел в конце июля возле дома в проезде Ильича.
Потерпевшего на скорой доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. От госпитализации молодой человек отказался.
Правонарушителя установили. Им оказался житель Орехово-Зуево. Он был поставлен на профилактический учет. На подростка завели административное производство.