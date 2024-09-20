В Подмосковье задержали подростка, который избил молодого человека в Шатуре

В Подмосковье задержали подростка 2009 года рождения, который избил 19-летнего юношу в Шатуре. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции выявили в сети видеоролик, на котором несовершеннолетний избивает молодого человека. Выяснилось, что инцидент произошел в конце июля возле дома в проезде Ильича.

Потерпевшего на скорой доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. От госпитализации молодой человек отказался.

Правонарушителя установили. Им оказался житель Орехово-Зуево. Он был поставлен на профилактический учет. На подростка завели административное производство.