В Подмосковье задержали трех человек за провокационные видео

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали группу молодых людей, состоящую из парня и двух девушек, за публикацию видеороликов, имеющих провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.

По словам Волк, в процессе мониторинга интернет-пространства сотрудниками полиции были обнаружены видеоматериалы, на которых зафиксированы действия молодого человека и двух девушек, содержащие провокации с использованием православных символов, а также демонстрирующие пропаганду поведения, противоречащего общепринятым моральным нормам.

В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что указанные лица, возраст которых варьируется от 18 до 22 лет (2001-2003 годы рождения), проживают в городе Балашиха. Они были задержаны по адресам их проживания и доставлены в местное отделение полиции для проведения необходимых следственных действий. Материалы, собранные сотрудниками полиции, будут переданы в следственные органы для дальнейшего рассмотрения, подчеркнула Волк.

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