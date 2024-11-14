В Подмосковье задержали троих мужчин, устроивших драку на проезжей части

В Подмосковье задержали троих мужчин, которые устроили драку на проезжей части. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел на Осташковском шоссе. Сотрудники ведомства следовали по участку дороги, когда заметили драку между тремя мужчинами прямо посередине автомагистрали.

Нарушителей задержали. Выяснилось, что конфликт произошел между двумя пешеходами, находившимися в состоянии опьянения, и водителем легкового автомобиля. Взаимные оскорбления постепенно переросли в потасовку.

Задержанных доставили в отдел полиции. Одного из них госпитализировали из-за травм, полученных в ходе драки.