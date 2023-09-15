В Подмосковье задержали жителя Балашихи, находившегося в федеральном розыске

В Подмосковье задержали жителя Балашихи, который находился в федеральном розыске за ряд преступлений, в том числе за убийство. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Мужчина в возрасте 49 лет был задержан в Богородском округе по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В месте его временного проживания нашли предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова, тремя ружьями, карабином Симонова. Кроме того, было обнаружено полторы тысячи патронов.

Как показала экспертиза, изъятый пистолет относится к категории огнестрельного оружия и пригоден для производства выстрелов. Остальные предметы и боеприпасы исследуют в рамках возбужденного уголовного дела.

В настоящее время мужчина находится под стражей.