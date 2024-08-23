Накануне в Подмосковье зафиксировали серию ложных сообщений о минировании объектов, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, неизвестные сообщили об угрозе взрыва одиннадцати объектов на территории пяти муниципалитетов. На одном из объектов эвакуировали триста человек.

Кинологи обследовали все здания, наличие взрывоопасных веществ и предметов в них не подтвердилось.

В главке добавили, что меры безопасности были усилены, аэропорты продолжали работу в штатном режиме.