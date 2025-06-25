В Подмосковье застрелили двух агентов украинской спецслужбы при подготовке теракта

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Московской области двух россиян, работавших на украинскую спецслужбу. Они при задержание оказали сопротивление и были нейтрализованы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Центра общественных связей ФСБ.

Силовики обнаружили у одного из подмосковных садоводческих товариществ двух мужчин, которые извлекали из схрона самодельное взрывное устройство. СВУ планировалось использовать для теракта против военнослужащего.

«При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы», — указали журналистам.

На месте боя были обнаружены пистолеты, бомба, средства связи с перепиской по поводу готовящегося теракта. По этому поводу уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае был задержан мужчина, работавший на Службу безопасности Украины, который планировал взорвать здание. Сначала он вел съемку военных объектов, а потом захотел провести теракт. Сам злоумышленник уже признал свою вину и стал сотрудничать со следствием.