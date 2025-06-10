ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина за подготовку теракта по заданию СБУ

В Краснодарском крае был задержан мужчина, работавший на Службу безопасности Украины, который планировал взорвать здание. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное в Центре общественных связей ФСБ.

В Федеральной службе безопасности заявили, что злоумышленник работал по заданию СБУ. Сначала он вел съемку военных объектов, а потом захотел провести теракт.

«Задержан гражданин РФ 2003 года рождения, планировавший по указанию СБУ совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края», — указали журналистам.

Подозреваемый решил извлечь из тайника самодельное взрывное устройство, которое он планировал заложить в административном здании, являющимся объектом энергетики. Сам злоумышленник уже признал свою вину и стал сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что в Московской области предотвращена попытка диверсионного акта на объекте оборонной промышленности. Работники ФСБ задержали двоих мужчин, которые планировали осуществить диверсию на заводе.