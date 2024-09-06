В Подмосковье женщина получила 11 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Суд в подмосковной Коломне вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте свыше пятидесяти семи килограммов наркотиков и почти 570 килограммов прекурсоров.

Фигуранткой дела стала женщина, ее признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и в незаконном приобретении и хранении прекурсоров в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Подсудимая получила одиннадцать лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Коломне уничтожили очаг произрастания дикорастущих наркокультур.