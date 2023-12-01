В подмосковной Балашихе созданы все условия для контрактников, желающих отправится на СВО

В Балашихе с конца апреля работает Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту. Эксперты считают, что подобный опыт Подмосковья следует распространить на другие регионы.

В данном подмосковном пункте созданы все условия для того, чтобы в одном месте у кандидата была возможность пройти все этапы, от оформления документов до отправки к месту службы. Прибывающим здесь предоставляют проживание, питание, обмундирование, помогают оформить документы, пройти медицинскую комиссию и собеседование с психологом.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение, — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Единовременная выплата контрактникам в Подмосковье одна из самых больших по стране — составляет 600 тысяч рублей. Каждый военнослужащий также получает зарплату, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, увеличенная пенсия.

Все подробности о службе по контракту можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Интересующие вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.