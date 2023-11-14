В подмосковной Балашихе ждут тех добровольцев, которые решили заключить контракт на военную службу

В Балашихе продолжает работать Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, который признан одним из лучших в стране — эксперты считают, что этот опыт нужно распространить на другие регионы страны.

Кандидатам, прибывающим в подмосковный пункт отбора, предоставляют проживание, питание, обмундирование. Им помогают оформить документы, созданы условия для прохождения медицинской комиссии и собеседования с психологом, есть возможность проконсультироваться с юристами, нотариусами, представителями банков и другими специалистами.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Напоминаем, что единовременная выплата контрактникам в Подмосковье одна из самых больших по стране, она составляет 600 тысяч рублей. Каждый военнослужащий получает зарплату, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, увеличенная пенсия. Есть право на кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам, кроме алиментов, сохранение рабочего места, академотпуск, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медучреждениях, приобретение жилья по военной ипотеке.

Предусмотрены льготы и для семей военных: детские путевки в лагеря отдыха, квоты на обучение в вузах, бесплатные завтрак и обед в школе с 1 по 11 классы, бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.