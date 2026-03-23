В подмосковной Дубне сформировали систему противопаводковой защиты

В Дубне завершено формирование системы противопаводковой защиты: на Южной и Центральной канавах установлены десять насосных станций общей производительностью 5 тыс. кубометров воды в час. Как сообщил глава городского округа Максим Тихомиров, 23 марта поступили последние два насоса, после чего провели тестирование, подтвердившее оптимальную работоспособность системы. Определены точки забора воды и сброса.

По словам Тихомирова, при содействии ГУ МЧС России по Московской области насосные станции разместили в двух локациях Левобережья для перекрытия русел канав и принудительной переброски воды в Волгу. Это позволит предотвратить подтопление расположенных поблизости садоводческих некоммерческих товариществ. На обеих площадках организовано круглосуточное дежурство двух бригад Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.

Заместитель главы Дубны Алексей Брызгалов отметил, что уровень воды в Южной и Центральной канавах пока не вызывает опасений. На плотине открыты шесть щитов, через которые уходит почти 800 кубометров воды в секунду. В Иваньковском водохранилище уровень составляет примерно 120 м по Балтийской системе, в нижнем бьефе гидроузла — 110–111 м при летнем показателе 113–113,5 м. По словам Брызгалова, созданный запас объемов позволит смягчить удар при вскрытии верховьев Волги и безопасно пройти паводковый период.

В комплекс противопаводковых мер также входят заблаговременная доставка водоналивных дамб, минимизация снежных масс в черте города, очистка дренажных канав и ливневой канализации. Налажено взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов и МЧС, проведена тренировка всех спецподразделений на случай чрезвычайных ситуаций.