В подмосковной школе дети потеряли сознание на линейке 1 сентября: им помог врач

В Долгопрудненской школе № 7 тревожное происшествие омрачило празднование Дня знаний. Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва», несколько учеников почувствовали себя неважно прямо во время торжественной линейки, посвященной 1 сентября.

По сведениям издания, как минимум четверо учащихся испытали недомогание в спортзале, где проходило мероприятие. Среди пострадавших были трое пятиклассников и одна девятиклассница. Школьный врач оперативно вывел детей из зала и оказал необходимую помощь, избежав необходимости в госпитализации.

Родители высказали предположение о возможной причине инцидента, связав его с запахом краски, оставшимся после ремонтных работ, проводившихся в спортзале в предыдущие выходные. Один из родителей сообщил, что скорую помощь не вызывали, а школьный врач сам вывел детей из зала.

Представители администрации Долгопрудного сообщили журналистам, что после обращения родителей были проведены проверки помещений школы специалистами, которые не обнаружили каких-либо посторонних запахов.

Они также заверили, что с 29 августа во всех кабинетах и спортзале регулярно проводится проветривание, которое будет продолжаться до 8 сентября в соответствии с санитарными нормами, и что условия пребывания детей находятся под контролем.

Ранее сообщалось, что ученого возле школы перепутали с извращенцем из-за пары штанов и ежа.