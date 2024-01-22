В подмосковном Домодедове прошел рейд «Нетрезвый водитель»

Госавтоинспекция городского округа Домодедово устроила профилактический рейд для предотвращения случаев дорожно-транспортного травматизма под названием «Нетрезвый водитель».

Инспекторы останавливали автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами, по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. Кроме этого, проводились разъяснительные беседы, вручались тематические листовки.

Если во время январских каникул выявлено 16 нарушений, то на это раз ЧП не произошло.