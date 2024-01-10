В подмосковном Фрязине прошла акция среди детей по правилам дорожного движения

Акция «Родительский патруль» состоялась во Фрязине по инициативе полицейских и родителей школьников.

Сотрудники Госавтоинспекции и представители родительской общественности школы № 1 проследили за прибытием детей в учебное заведение, провели профилактические беседы по правилам дорожного движения.

Особое внимание было ношению световозвращающих элементов в темное время суток. Кроме того, сотрудники ГИБДД раздали детям тематические листовки.