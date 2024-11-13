В подмосковном МЧС напомнили россиянам, чем обернется купание осенью в открытых водоемах
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Желающим искупаться осенью в открытых водоемах стоит несколько раз подумать, прежде чем лезть в воду. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС РФ, если пловец неподготовленный, то здоровья от этого у него точно не прибавится.
В экстренных службах напомнили, что даже при длительном нахождении в теплой воде может наступить переохлаждение организма. Не говоря уже об остывших осенью водоемах.
«Длительное пребывание в холодной воде температурой ниже плюс 25 градусов может привести к гипотермии», — отметил представитель ведомства.
Поскольку главная угроза для человека при купании осенью — переохлаждение организма, в МЧС напомнили его главные симптомы. Верными признаками являются нарушение речи, координации движений, «гусиная кожа», дрожь по всему телу. Самым опасным считаются мышечные спазмы, побледнение кожи до синюшного оттенка.
«На поздней стадии переохлаждения человек может испытывать вялость, сонливость и замедленную реакцию. Важно помнить, что отсутствие озноба не означает улучшение состояния — это тревожный сигнал о возможной угрозе жизни», — заключил собеседник агентства.