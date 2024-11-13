В подмосковном МЧС напомнили россиянам, чем обернется купание осенью в открытых водоемах

Желающим искупаться осенью в открытых водоемах стоит несколько раз подумать, прежде чем лезть в воду. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС РФ, если пловец неподготовленный, то здоровья от этого у него точно не прибавится.

В экстренных службах напомнили, что даже при длительном нахождении в теплой воде может наступить переохлаждение организма. Не говоря уже об остывших осенью водоемах.

«Длительное пребывание в холодной воде температурой ниже плюс 25 градусов может привести к гипотермии», — отметил представитель ведомства.

Поскольку главная угроза для человека при купании осенью — переохлаждение организма, в МЧС напомнили его главные симптомы. Верными признаками являются нарушение речи, координации движений, «гусиная кожа», дрожь по всему телу. Самым опасным считаются мышечные спазмы, побледнение кожи до синюшного оттенка.