В подмосковном Подольске горит школа, пожарные пытаются справиться с пламенем
В Подольске Московской области на Февральской улице загорелась школа № 6. Как передает телеканал РЕН, инцидент произошел поздно вечером во вторник, 10 декабря.
Телеканал публикует видео с места происшествия. В настоящее время основное пламя полыхает на кровле горящего здания.
«Горит крыша, площадь пожара около 500 квадратных метров», — говорится в публикации.
Причины пожара пока неизвестны, информации о пострадавших также не поступало.
Как пишут в местных пабликах, дети в этой школе не учатся, здание находится последние три месяца на капитальном ремонте.