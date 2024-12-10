В подмосковном Подольске горит школа, пожарные пытаются справиться с пламенем

В Подольске Московской области на Февральской улице загорелась школа № 6. Как передает телеканал РЕН, инцидент произошел поздно вечером во вторник, 10 декабря.

Телеканал публикует видео с места происшествия. В настоящее время основное пламя полыхает на кровле горящего здания.

«Горит крыша, площадь пожара около 500 квадратных метров», — говорится в публикации.

Причины пожара пока неизвестны, информации о пострадавших также не поступало.

Как пишут в местных пабликах, дети в этой школе не учатся, здание находится последние три месяца на капитальном ремонте.