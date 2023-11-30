В подмосковном Щелкове задержаны мигранты, напавшие на пенсионера

В ходе расследования выяснилось, что двое мужчин в нетрезвом состоянии проникли в автомобиль, за рулем которого был пенсионер, и потребовали отвезти их по указанному адресу. Когда тот отказался, был избит. Хулиганы также повредили двери авто.

Пенсионер написал заявление в полицию. Оперативниками были задержаны граждане Узбекистана, которые пребывали на территории России без регистрации, официального трудоустройства и постоянного места жительства. Подозреваемые заключены под стражу на два месяца. Ведется следствие.